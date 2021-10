Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Scoubidou sur l'autoroute 2 #1

Olyer

Un homme conduit une voiture dans un costume de Scoubidou



Un homme conduit une voiture dans un costume de Scoubidou

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:13

_-W7nd-_

Je suis accro Inscrit: 29/01/2009 19:01 Post(s): 1757 Karma: 157 Je pense que le conducteur est à droite

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:19

rompich

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1525 Karma: 337 Oui ça me paraît plutôt être une conduite à droite.

Ce qui fait toujours son effet sur les routes françaises quand le toutou est assis à gauche.

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:28