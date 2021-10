Apple Watch (montres connectées) Vos avis.

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2004 21:25 Post(s): 2611 Karma: 228

Coucou les gens,



un petit sujet à propos des apple watch (et des montres connectées en général) :



Je suis hésitant depuis 1 ou 2 ans, je me tâte à me prendre une Apple Watch pour aller dans la continuité de mon iPhone. Mais voilà, est ce que ça me sera bien utile ?



Dans mon idée, c'est certes un peu gadget, mais je voyais un peu le moyen de lâcher mon téléphone. Je reçois pas mal de notification perso et pro (mail, sms et appel) et c'est un peu le moyen de les voir discrètement voir d'y répondre en rdv ou en réunion sans forcément sortir l'iPhone et ne plus le lâcher…



Puis je suis aussi un gros utilisateur de Siri pour prendre mes notes, mes rappels, mes rdvs et les minuteurs quand j'ai besoin. Donc je me voyais bien être dans le turfu et parler à mon poignet.



Ensuite j'aime bien le coté "sport" voir "santé" de l'objet, le suivi gps des randonnées ou footing. Je le faisais déjà avec mon iPhone alors avec la montre ça peut être encore mieux.



Bref, qui a une apple watch ? ou une montre connectée ? Est ce qu'au final elle vous sert beaucoup ? Vos avis ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:26