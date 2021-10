Bruit parasite avec ampoule LED dimmable

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44802 Karma: 21843





Alors que ma dernière ampoule "à l'ancienne" vient de griller, je suis passé à une ampoule LED dimmable sur mon lampadaire de salon avec variateur à pied. Malheureusement, j'ai un bruit continu, du genre grésillement, qui vient de l'ampoule (pas du variateur), peu importe l'intensité lumineuse. Évidemment, c'est pénible.



L'ampoule :



https://www.xanlite-store.com/ampoules-led-standards/970-ampoule-led-standard-culot-e27-15w-cons-100w-eq-blanc-neutre-dimmable-3700619422237.html?gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo4_r3ibekZqrlHrFtc5IvWmPsoRBck5QqgRrFRlhprHNxwQ99U1juRoCKbEQAvD_BwE



Le lampadaire, c'est un truc comme ça :









Il semblerait qu'il soit possible de supprimer ce bruit parasite en changeant le variateur. Pouvez-vous me le confirmer ? Et si oui, quel variateur serait réellement efficace ?



