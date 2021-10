Options du sujet Imprimer le sujet

Aldebaran Pingu's The Thing aka Thingu [âmes sensibles] 6 #1

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1341 Karma: 1009 Cette vidéo s'empare du personnage de Pingu le pingouin, héros des tout petits pour offrir une animation plasticine du film "La Chose" (1981). Elle a même été adoubée par le réalisateur John Carpenter, lui-même.



edit wiliwilliam: /!\ âmes sensibles : vidéo gore /!\



Contribution le : Aujourd'hui 18:58:12

Le_Relou Re: Pingu's The Thing aka Thingu [âmes sensibles] 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 119 Karma: 99 pas mal ce qu'on peut faire avec de la pâte à modeler.

Quand tu vois que Youtube l'a banni 2 semaines après son lancement.

La modération selon Youtube ça frise le ridicule.

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:34