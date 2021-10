Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une femme veut emmener son fils à l'école (Grande-Bretagne) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4991 Karma: 13317 Une femme veut emmener son fils à l'école (Grande-Bretagne) mais des manifestants bloquent la route :

Ça à l'air très tendu là bas en ce moment...

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:53