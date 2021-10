Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Et si on jouait à pousse voiture? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1060 Karma: 2036 Un camion pousse une voiture sur une autoroute anglaise.

Angle mort, d'accord. Mais à mon avis pas que...

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:01

Fabiolo Re: Et si on jouait à pousse voiture? 1 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1347 Karma: 786 @mawt1



Oué mais faut croire que, comme beaucoup, jusqu'à ce jour il devait se demander à quoi pouvait bien servir ce truc.

Contribution le : Aujourd'hui 21:13:19