LeFreund Un enfant enfermé dans une valise

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4993 Karma: 13324 Un enfant s'est fait enfermer dans une valise par un de ses camarades :

Heureusement que quelqu'un connaissait le code!

Fabiolo Re: Un enfant enfermé dans une valise

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1344 Karma: 786 Euh, oué, surtout que ça doit pas trop laisser passer d'air une fois fermée.



Mais bon, l'adulte a pas l'air plus futé que les gamins, une fois vérifié qu'il est pas mort, hop il referme.

