THSSS Avez-vous déjà entendu parler hadza? 1 #1

Les Hadza sont un peuple de Tanzanie, appelés à disparaître

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:03

Fabiolo Re: Avez-vous déjà entendu parler hadza? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1347 Karma: 786 C'est intéressant ce son, je me demande si c'est juste en claquant la langue, mais c'est assez fort quant même.

Contribution le : Aujourd'hui 21:24:32

Aldebaran Re: Avez-vous déjà entendu parler hadza? 0 #3

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1342 Karma: 1011 @Fabiolo



Tu entends aussi ce claquement chez les Bushmen du Kalahari.

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:21