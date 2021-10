Garder le son de ses enceintes PC tout en branchant un casque

Je suis accro Inscrit: 20/12/2013 20:42 Post(s): 1051 Karma: 488

Bonjour à tous.



J'ai acquis dernièrement un casque bluetooth de marque RAZER modèle Barracuda X et dont je suis assez satisfait. Mon soucis c'est lorsque je branche le câble bluetooth (USB) afin d'utiliser mon casque, mes enceintes principales qui sont reliées par prises Jack derrière mon PC, ne fonctionnent plus.

J"ai vu que sur le net, que cela est normal pour pas mal de casques...

Mes enceintes principales de mon PC est un caisson de basse 7.1 de marque Labtec et que je peux éteindre ou allumé avec un bouton power....

Ce que souhaite, c'est de pouvoir avoir le son des 2 cotés...si j'utilise mes enceintes principales, j"éteins mon casque et allume mon caisson, et si l'inverse j'éteins mon caisson et allume mon casque.

Mais à l'heure actuelle, je doit débranché systématiquement mon cable bluetooth si je ne plus utilisais le casque et l'inverse si je veux l'utiliser....

Après j'ai lu une manip en allant sur les options de lecture son...mais je la trouve pas top.



Vous auriez des idées ?

merci par avance



oups...je tourne sur windows 10

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:36