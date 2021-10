Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Sabrer une bouteille de champagne

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1496 Karma: 1765



Une femme sabre une bouteille de champagne mais le haut de la bouteille qui est attaché lui entaille la jambe en retombant

gazeleau Re: Sabrer une bouteille de champagne

Démonstration parfaite: tapotage, usage du dos de la lame, le goulot coupé net convexe, et donc le tesson bien concave et très coupant, très très coupant.

alfosynchro Re: Sabrer une bouteille de champagne

Oh, je viens de la voir sur YT !

Bon, bah voilà : ses jambes ne sont plus parfaites !

Bon, bah voilà : ses jambes ne sont plus parfaites !

