Un volant moteur volant

Citation : Le volant moteur est une lourde pièce (5 à 10 kg) en forme de disque en fonte aciérée munie d'une frette dentée à son pourtour.



Il est placé en sortie du moteur avant l'embrayage. Il est fixé au vilebrequin par vis afin de lui transmettre le mouvement de rotation.



Ce volant d'inertie, ou volant moteur, remplit plusieurs fonctions vitales :



-Transmission : c'est sa première fonction. Il transmet le mouvement de rotation du moteur vers les roues à l'embrayage et la boite de vitesses.



-Organe d'embrayage : s'il est solidaire et fait partie du moteur, c’est aussi un élément primordial de l'embrayage : le plateau d'embrayage est fixé par vis sur le volant moteur et plaque le disque de friction d 'embrayage sur sa surface extérieure. En outre, en son centre, un roulement ou une bague permet souvent le guidage du « pignon à queue », extrémité de l'arbre primaire de boîte.



-Régulation de la rotation moteur : les combustions du moteur sont cycliques ; pour un 4 cylindres, elles se font tous les 180°, créant des irrégularités et des à-coups de fonctionnement. Le volant moteur, par son poids et la vitesse de rotation, lisse et régule ces à-coups moteur. Sans lui, si les accélérations seraient beaucoup plus rapides, le ralenti moteur serait instable et sujet à calages.



-Démarrage : la frette du volant moteur comporte des dents qui permettent l'engrenage du démarreur et l'entraînement du moteur au démarrage.

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:53