THSSS Inondations à Dubaï 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1066 Karma: 2052 Leur technique pour créer la pluie artificiellement fonctionne un peu trop bien... lol

Contribution le : Aujourd'hui 12:31:36

Variel Re: Inondations à Dubaï 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14614 Karma: 5245 Dérèglement climatique.

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:45

gazeleau Re: Inondations à Dubaï 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4757 Karma: 3879 Climat is a bitch !

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:50