Cherche BD désespérément

Bonjour les membres !



Un ex-ami m'avait prêté une BD dont je ne me souviens plus le titre, ni l'auteur, ni l'éditeur, mais que j'aimerais retrouver.

Cet ex-ami n'est plus joignable, depuis des années, du coup je ne sais plus comment faire. Peut-être que l'un d'entre vous saura m'aider.

D'avance merci beaucoup.



En gros, c'est une histoire dans laquelle notre monde n'est pas ce qu'on croit.

Plusieurs personnes, très différentes, ont au moins en commun de remettre en question le système dont les apparences cachent parfois à peine : une dictature. Il y est d'ailleurs aussi question de vaccination pendant quelques pages.

Ces personnes vont se retrouver au sein d'une communauté souterraine qui prépare la "révolution".

Puis, (je ne me souviens pas de tout) l'un d'entre eux est amené à rencontrer un petit groupe de six ou sept personnes (ou moins) ceux qui tirent les ficelles de ce monde, et qui lui révèlent La Réalité...



Voilà, peut-être que l'un d'entre vous a déjà lu cette BD et pourra me renseigner ?



Contribution le : Aujourd'hui 17:07:52