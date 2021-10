Spam Youtube

Options du sujet Imprimer le sujet

Avez-vous aussi ce genre de réponse à vos comm' sur YT depuis quelques jours ?





J'me demande si ça vient d'un spam bot général où si ça vient d'un spam bot qui m'aurait ciblé à partir de je ne sais quoi (module complémentaire, logiciel installé récemment, ...) Bonjour !Avez-vous aussi ce genre de réponse à vos comm' sur YT depuis quelques jours ?J'me demande si ça vient d'un spam bot général où si ça vient d'un spam bot qui m'aurait ciblé à partir de je ne sais quoi (module complémentaire, logiciel installé récemment, ...)

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8481 Karma: 2017 @AymericCaron Il y a une grosse vague de spam globale sur Youtube oui, tu check les vidéos populaires, il y a des tonnes de spams dans les réponses de commentaires qui ont reçu le plus de likes..

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1656 Karma: 758 Adr1enb Ah oui merci !

Il est bien fichu ce spam bot, il reprend des commentaires déjà postés.



Dans le doute j'ai désinstallé certains modules Ah oui merci !Il est bien fichu ce spam bot, il reprend des commentaires déjà postés.Dans le doute j'ai désinstallé certains modules

