Voler des motos avec une chargeuse

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44813 Karma: 21869 En Australie, un homme utilise une chargeuse sur pneus pour voler des motos dans un magasin.



Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4550 Karma: 3029 J'aurai kiffer être sur le quai de la gare pendant leur passage

