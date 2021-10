Un bébé évalue mal les distances + Oublie de frein à main

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71780 Karma: 34256

Un bébé évalue mal les distances en voulant descendre d'un trottoir





Baby Over Estimates Distance to Curb || ViralHog



Oublie de frein à main, je pense, dans une station service





Car Rolls Back on Highway and Almost Hits Oncoming Vehicle - 1262383

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:24