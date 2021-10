Vol à l'arraché + La vie est belle

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 140 Karma: 113

Pourquoi l'hippopotame est dangereux ?



Malgré son allure de pachyderme paisible, et même s'il est herbivore, l'hippopotame défend farouchement son territoire. ... Et puisqu'il est herbivore, les prédateurs le prennent pour cible. Lorsqu'une forme floue approche l'hippopotame, il se sent menacé et l'attaque avec ses canines de 30 cm de long.

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:22