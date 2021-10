Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Je pleure donc je suis - Le drame du bébé secoué Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Vassili44 Je pleure donc je suis - Le drame du bébé secoué 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 882 Karma: 1082



Je regardais une



On ne pense pas toujours aux conséquences irréversibles que peut avoir le fait de secouer un bébé. L'émission de RTS en parle très bien.



Dans le clip de prévention que présente le département de La Vendée, il s'agit surtout de mettre l'accent sur les difficultés (ô combien nombreuses) que vivent les parents qui peuvent les mener à commettre le pire.



La description de la vidéo prévient :



Citation : ATTENTION certaines scènes de ce film de prévention peuvent heurter la sensibilité du spectateur. Il est préférable de le regarder en étant entouré et/ou d'en parler après l'avoir vu. Ce film porte sur le thème suivant "Des pleurs du nourrisson au Syndrome du Bébé Secoué". Il est destiné aux familles et aux professionnels comme support de prévention pour aider un adulte, excédé par les pleurs d’un nourrisson, à demander de l’aide sans attendre de commettre l’irréparable.



Il n'y a pas d'images explicites, moi ce qui m'a touché c'est le drame en lui-même et, en cela, je pense que le message est très bien passé, sans chercher à culpabiliser qui que ce soit, en expliquant clairement le processus à travers des scènes de vie courantes et évolutives dans la vie d'un bébé et ce, aussi bien du point de vue des parents que de l'enfant.



Ce clip de prévention est un de ceux qui m'a le plus touché et c'est aussi un des meilleurs que j'ai pu voir. Il mériterait d'être vu par le plus grand nombre, au moins par de futurs parents, car je pense qu'il pourrait sauver des vies, en tout cas, c'est le but de ce clip.



Si j'avais un message de prévention à donner concernant le visionnage de cette vidéo, ce serait : sortez vos mouchoirs ! Je regardais une vidéo de l'émission 36.9 de la chaine suisse RTS quand je suis tombé sur ce clip (présenté partiellement) de prévention sur le syndrome du bébé secoué (vidéo en elle-même extrêmement intéressante).On ne pense pas toujours aux conséquences irréversibles que peut avoir le fait de secouer un bébé. L'émission de RTS en parle très bien.Dans le clip de prévention que présente le département de La Vendée, il s'agit surtout de mettre l'accent sur les difficultés (ô combien nombreuses) que vivent les parents qui peuvent les mener à commettre le pire.La description de la vidéo prévient :Citation :Il n'y a pas d'images explicites, moi ce qui m'a touché c'est le drame en lui-même et, en cela, je pense que le message est très bien passé, sans chercher à culpabiliser qui que ce soit, en expliquant clairement le processus à travers des scènes de vie courantes et évolutives dans la vie d'un bébé et ce, aussi bien du point de vue des parents que de l'enfant.Ce clip de prévention est un de ceux qui m'a le plus touché et c'est aussi un des meilleurs que j'ai pu voir. Il mériterait d'être vu par le plus grand nombre, au moins par de futurs parents, car je pense qu'il pourrait sauver des vies, en tout cas, c'est le but de ce clip.Si j'avais un message de prévention à donner concernant le visionnage de cette vidéo, ce serait : sortez vos mouchoirs !

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:10



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo