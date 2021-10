Un homme armé de deux couteaux neutralisé par la police

Options du sujet Imprimer le sujet

Amaury Brelet - Un individu, armé de couteaux et qui menaçait des passants, a été neutralisé au taser par des policiers, à Montrouge, dans les Hauts de Seine, ce vendredi, indique une source policière #ensauvagement Ce vendredi matin devant les locaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, un Bangladais armé de deux couteaux a été neutralisé avec un taser par trois policiers. Demandeur d’asile, le jeune homme âgé de 27 ans sortait de l’office où il n’aurait pas obtenu l’aide escomptée. Placé en garde à vue, il a affirmé qu’il ne voulait s’en prendre qu’à lui-même, mais il a tout de même menacé les policiers avec ses lames. Il est poursuivi pour « menaces de mort avec arme, sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « port d’arme prohibé ».Amaury Brelet -Un individu, armé de couteaux et qui menaçait des passants, a été neutralisé au taser par des policiers, à Montrouge, dans les Hauts de Seine, ce vendredi, indique une source policière #ensauvagement

Heureusement que le taser a été efficace.

Parce que la neutralisation suivante aurait eu un autre destin.

