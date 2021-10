Éternuement dangereux

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 31/07/2013 20:28 Post(s): 441 Karma: 413 Dangerous sneeze





Le Dr Kenny Bogart, de l'Université de Harvard, nous fait part de ses réflexions sur une simulation intéressante qui illustre les dangers de l'éternuement. Voici quelques conseils qui peuvent littéralement sauver des vies.

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9422 Karma: 4160 Mouaih...

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 144 Karma: 113



lapin compris La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1691912 lapin compris

