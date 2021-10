Grand Theft Auto: The Trilogy (remaster de gta 3, Vice City, et San Andreas)

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4143 Karma: 3900

Perso moi je vais me faire un plaisir de les refaire.

Les jeux ont été refait sur unreal engine, le gameplay a été à ce qu'il parait revu, plus de lock automatique pour les gun fight mais un système comme gta 4 et 5, combat au corps à corps revue, roue de sélection pour choisir les armes ce genre de choses et probablement du rag doll. On serait plus entre un remake et un remaster au final.

Le jeu sortira le 11 Novembre.





Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Trailer

