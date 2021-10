Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Joe Biden est québlo ! 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44834 Karma: 21924 Le président américain Joe Biden est figé dans une position étrange sur un plateau de télévision.



Contribution le : Aujourd'hui 19:27:00

Olyer Re: Joe Biden est québlo ! 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1512 Karma: 1804 Peut-être qu'il se concentre a retenir son pet

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:54

Skwatek Re: Joe Biden est québlo ! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44834 Karma: 21924 Olyer : Ou alors il se prépare à envoyer du lourd. : Ou alors il se prépare à envoyer du lourd.

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:23

alfosynchro Re: Joe Biden est québlo ! 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9428 Karma: 4162 Dommage, ça coupe au moment où il allait parler !

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:28

-ninja- Re: Joe Biden est québlo ! 0 #5

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12879 Karma: 2396 Quand t'as passé ta semaine à t'amuser avec ton jet pack, le retour est difficile

Contribution le : Aujourd'hui 19:50:25

THSSS Re: Joe Biden est québlo ! 0 #6

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1087 Karma: 2109 Oui mais personne lui a dit qu'il n'y avait pas de pupitre aussi....

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:34