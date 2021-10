Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Quand le match de foot ne s'est pas bien passé 1 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1624 Karma: 1659





Afficher le spoil L'entraineur déclare à la journaliste :

Je suis pour l'exécution. Peut-être que notre équipe entière devrait être exécutée.

Contribution le : Aujourd'hui 00:52:18