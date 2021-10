Un hélicoptère aide un balayeur + Un homme attaqué par un alligator

Options du sujet Imprimer le sujet

#respect #shorts





Un homme est attaqué par un alligator pendant qu'il se baigne dans un lac à Campo Grande, au Brésil. Par chance, il n'a été que légèrement mordu à un bras.







