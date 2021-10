Options du sujet Imprimer le sujet

XaNaDuu "La cité de la peur " ( Directed by John Carpenter... )

La Cité de la Peur - Fear City - ( directed by John Carpenter...)



Bonjour à tous, nouveau petit mashup à l'occasion de l'Halloween.

On rend hommage à Big John Carpenter, le maitre de l'horreur, qui cette fois ci réalise le classique Cannois " La cité de la peur " Film des Nuls .





J'attends avec grand plaisir vos commentaires pour la suite si je reprends notamment le concept pour d'autres films ...

Aujourd'hui 15:43:00