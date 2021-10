Sortie kamikaze d'un gardien de foot

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11737 Karma: 11842

J'aime pas utiliser des termes grégaires belliqueux en parlant de foot. Mais là, je ne vois rien d'autre...



Lors du match entre l'Espérance Tunis (Tunisie) et Al-Ittihad Tripoli (Lybie), pour le compte du 2ième tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, le gardien de l'équipe visiteuse, Muad Ellafi, a réalisé un arrêt pour le moins physique devant Hamdou Elhouni. Vous vous souvenez de Schumacher et Battiston ? Je préviens, ça pique.







Le score, qui était déjà de 1-0 pour Tunis au moment du choc, n'a plus évolué et bien entendu, Ellafi a été exclu.

