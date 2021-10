Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Je viens de me découvrir une passion pour la guitare 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9439 Karma: 4172

(Aerosmith) Crazy - Larissa Liveir

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:11

THSSS Re: Je viens de me découvrir une passion pour la guitare 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1096 Karma: 2157 Bon, je sais que je dois bientôt changer les piles de mon sonotone mais...

Elle n'est pas accordée sa guitare si ???

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:07

Wamou Re: Je viens de me découvrir une passion pour la guitare 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2323 Karma: 1122 @THSSS Ouais ca sonne croche...



@alfosynchro Je vois qu'on a la même passion :





Pink Floyd - Comfortably Numb (Larissa Liveir #shorts)

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:51