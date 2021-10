Un automobiliste décide de sortir au dernier moment + Atterrissage d'un hélico sur un camion

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71804 Karma: 34275

Un automobiliste décide de sortir d'une autoroute au dernier moment





Car Slams Into Vehicle While Attempting To Change Lanes On a Busy Highway - 1263386



Atterrissage classe d'un hélicoptère sur un camion





Pilot Lands His Helicopter Neatly Over Truck - 1264502

