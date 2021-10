Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Dans ses poèmes épiques, à quelle nourriture des Dieux Homère fait-il régulièrement référence ? 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13283 Karma: 7960 La réponse non moins épique d’un candidat à cette question, dans une émission de jeu télévisé britannique :





Contribution le : Aujourd'hui 09:33:25

-Flo- Re: Dans ses poèmes épiques, à quelle nourriture des Dieux Homère fait-il régulièrement référence ? 1 #4

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13283 Karma: 7960

@alfosynchro a écrit:

@-Flo-

Et finalement, on sait la bonne réponse ? J'ai pas bien compris ce qu'ils bar à gouines à part "donuts".



Il dit qu'il sait qu'Homère aime les donuts, donc que ça sera sa réponse. Puis le présentateur demande l'avis de sa compagne, qui répond qu'elle pensait aussi aux donuts.

Et finalement lorsque l'animateur a répété la question, le candidat a compris son erreur en disant avoir pensé à l'autre "Homer" (Simpson). Je pense que la tête qu'a fait l'animateur l'a aussi aidé à reconsidérer sa réponse... Citation :Il dit qu'il sait qu'Homère aime les donuts, donc que ça sera sa réponse. Puis le présentateur demande l'avis de sa compagne, qui répond qu'elle pensait aussi aux donuts.Et finalement lorsque l'animateur a répété la question, le candidat a compris son erreur en disant avoir pensé à l'autre "Homer" (Simpson). Je pense que la tête qu'a fait l'animateur l'a aussi aidé à reconsidérer sa réponse...

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:46