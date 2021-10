Site pour voir tous les satellites en mouvement autour de la planète

Je suis accro Inscrit: 14/08/2018 22:43 Post(s): 1093 Karma: 2534

En fait le nouveau concept est d'envoyer de petits satellites mais d'en envoyer beaucoup, à l'image de Musk et de son Starlink (d'ailleur, si tu rentres le nom de la constellation Starlink, tu vas voir la quantité de satellites que ça concerne juste pour ce projet).

Du coup, à chaque lancement, il n'y a pas 1 mais plusieurs satellites, car les limites sont le volume et la masse totale d'emport.

Donc plus c'est petit, plus c'est léger, plus tu peux en envoyer à chaque lancement, ce qui réduit les coûts pour chaque satellite car le coût de lancement reste à peu prêt fixe.

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:09