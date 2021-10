Options du sujet Imprimer le sujet

PurLio Coup du scorpion en Eredivisie (Pays-Bas)

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11741 Karma: 11853 Ce dimanche 24 octobre, l'attaquant belge Cyril Ngonge a ouvert le score pour le compte de son équipe, le FC Groningen, lors de la visite de l'AZ Alkmaar.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que le geste technique vaut le coup d'oeil !



Score final : FC Groningen 2-0 AZ Alkmaar





