THSSS Aquarium magique + Technique de drague 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1099 Karma: 2167 Aquarium permettant de donner à manger aux poissons avec la main par une ouverture au milieu de la vitre.



Une petite perruche fait les yeux doux à son amoureuse.



Contribution le : Aujourd'hui 12:54:54

defds Re: Aquarium magique + Technique de drague 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1663 Karma: 1203 1; il doit y avoir tellement de suicides dans cette communauté :s

Contribution le : Aujourd'hui 13:54:00

Kendaar Re: Aquarium magique + Technique de drague 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2177 Karma: 1270 _-W7nd-_ sur le meme principe que ça , le poids de l'eau crée une depression dans le haut du reservoir (hermetique du coup), pour faire sortir de l'eau il faut faire entrer de l'air



Contribution le : Aujourd'hui 14:04:25