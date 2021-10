Un train passe devant une gare à 155 km/h + Livreur vs Halloween

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44847 Karma: 21954 En Inde, le train Gatimaan Express passe devant les quais d'une gare à la vitesse de 155 km/h.





155 KMPH RUTHLESS SKIP BY GATIMAAN EXPRESS !!!! India's Fastest Train || गतिमान एक्सप्रेस





Un livreur chute dans un escalier à cause d'une citrouille d'Halloween.



