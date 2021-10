Options du sujet Imprimer le sujet

Ce sont les fans d'Harry Potter qui vont être contents !







Dites-moi que c'est un fake #SaccageParis C'est officiel, Il y a à présent un "Chemin de Traverse" à Paris !Ce sont les fans d'Harry Potter qui vont être contents !Dites-moi que c'est un fake#SaccageParis https://t.co/CBDsm6fZ6m

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1535 Karma: 1835 Bah moi je trouve ça cool...

Je m'installe Inscrit: 22/09/2006 20:24 Post(s): 132 Karma: 326 Olyer Tout à fait ^^ J'espère qu'ils vont le laisser. Tout à fait ^^ J'espère qu'ils vont le laisser.

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4557 Karma: 3036 C'est un délire de bobo parisien d'associer "chemin de traverse" a "Harry Potter" ?

@carpet_bombing a écrit:

C'est un délire de bobo parisien d'associer "chemin de traverse" a "Harry Potter" ?





Le panneau "a été fait par des étudiants d'une école de cinéma" hein.



