Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une grenouille végane va au bout de ses idées 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13292 Karma: 7987 Moi, manger un être vivant ? Plutôt crever !





Tags : Grenouille, crapaud, pince, insecte, nourriture, nourrir, escalier, saut, suicide

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:44

alfosynchro Re: Une grenouille végane va au bout de ses idées 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9453 Karma: 4183 Les batraciens sont des créatures très endurantes.

Quand j'étais un sale gamin, j'ai sauté à pieds joints sur un énorme crapaud ; et bien, c'est comme s'il n'avait rien !

Contribution le : Aujourd'hui 14:54:47