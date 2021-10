Une tache d'urine sur le pantalon d'Eric Zemmour ?

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1633 Karma: 1680

@Adr1enb T'aurais le lien de l'original ?



Edit: Vite fait j'ai trouvé ça. C'est bien différent.





Le Éric Zemmour et son magnifique strike #bowling # Touques #LaCroiséeDesChemins



@jibonbon, attaque le sur ses idées ou ses propos dans la rubrique politique en gardant à l'idée que la propagande n'est pas autorisé sur le forum. Le niveau sera peut-être plus élevé que l'humour pipi caca de ta vidéo :s



Edit2: Bon, au vu de ce que tu post sur ta chaine, Pasquet et sa poupée gonflable etc, c'est vraiment du haut niveau ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:39