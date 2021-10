Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Le CO2 c'est la vie ! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1698 Karma: 824 Cette vidéo a été publié il y a plus de 15 ans sur Youtube, elle a été diffusé à la télévision en Mai 2006 dans 14 grandes villes américaines, le think-thank Competitive Enterprise Institute dénonce le "prétendu" réchauffement climatique pointé du doigt par certains politiciens à l'époque.



Global Warming - "Energy"



Juste incroyable !

Contribution le : Aujourd'hui 18:32:46