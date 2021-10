Double dessin en mode imprimante

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1546 Karma: 1842

@haricot Je viens de regarder un peu plus dans le détail ca méthode de dessin, et en gros il dessine une ligne d'aide qu'il ne doit pas dépasser en hauteur mais également aux extrémités. Il ajoute également quelques lignes à l'intérieur de cette "strat", puis il prend son double crayon et il fait son remplissage en variant la force d'appuis. C'est possible qu'il est une photo en modèle qui soit pré-tramée. Je pense pas que ça soit une vidéo fake...



Edit: si tu regardes bien, il y a plein de coupes dans le montage, surement par esquisser ses lignes d'aide. La vidéo montre simplement le "remplissage".

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:35