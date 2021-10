Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9474 Karma: 4193 La montagne s'éfondre





Schweizer Kanton Wallis: Riesiger Fels bricht aus Berggipfel und rast ins Tal



Tout de suite, ça paraît moins éternel.





Contribution le : Aujourd'hui 10:03:50

gazeleau Re: La montagne s'éfondre 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4794 Karma: 3924 fonte du permafrost suisse ...

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:08

FMJ65 Re: La montagne s'éfondre 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13108 Karma: 4060 C'est DJP il y a au moins 2 ans !

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:20

Le_Relou Re: La montagne s'éfondre 1 #4

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 185 Karma: 129 FMJ65



effectivement c'est un

en article en octobre 2015 effectivement c'est un DJP en article en octobre 2015

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:41

