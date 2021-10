Catastrophe au pays de la bière

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11758 Karma: 11889



@Le_Relou a écrit:

En même temps vu l'état de certaines autoroutes belges ça ne m'étonnes pas vraiment.



https://www.dhnet.be/actu/societe/la-belgique-a-la-traine-sur-l-etat-des-routes-une-etude-le-prouve-614608e69978e263d984a3fd



Oui mais nous, elles sont gratos. Et pour faire des milliers de kms par an sur ces autoroutes, on revient de loin, elles ont pas mal été rénovées par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était Sarajevo. Le réseau secondaire, avec les nationales, c'est autre chose. Ça s'améliore mais c'est loin d'être bon.



Dans un autre sens, sans vouloir dénigrer, j'ai l'impression qu'en France, ça se dégrade. Avant, on vous prenait souvent en exemple pour la qualité de vos billards, j'ai le sentiment que c'est moins le cas mais je me cantonne forcément au Nord de la France. Citation :Oui mais nous, elles sont gratos. Et pour faire des milliers de kms par an sur ces autoroutes, on revient de loin, elles ont pas mal été rénovées par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était Sarajevo. Le réseau secondaire, avec les nationales, c'est autre chose. Ça s'améliore mais c'est loin d'être bon.Dans un autre sens, sans vouloir dénigrer, j'ai l'impression qu'en France, ça se dégrade. Avant, on vous prenait souvent en exemple pour la qualité de vos billards, j'ai le sentiment que c'est moins le cas mais je me cantonne forcément au Nord de la France.

