THSSS 4min25 de fous presque volants 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1110 Karma: 2207 Les années folles lorsque l'Homme voulait voler.



Contribution le : Aujourd'hui 17:55:03

iLikeTurtles Re: 4min25 de fous presque volants 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/12/2007 22:59 Post(s): 1436 Karma: 50 j'y connais rien en aéronautique mais j'aimerais bien pouvoir remonter dans le temps leur donner quelques conseils ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:37

alfosynchro Re: 4min25 de fous presque volants 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9474 Karma: 4193 J'ai bien l'impression que ces prototypes étaient conçus plus au doigt mouillé qu'à la suite de calculs scientifiques.

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:41