Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Comment faire passer un voilier sous un pont ? 2 solutions 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1110 Karma: 2207 Vous navigateur est trop vieux

Les trois marins font pencher le voilier





ou simplement un ouragan :



En 1998, le Honduras a construit un pont sur la rivière Choluteca, mais l'ouragan Mitch a détourné la rivière. ou simplement un ouragan :En 1998, le Honduras a construit un pont sur la rivière Choluteca, mais l'ouragan Mitch a détourné la rivière.

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:16