Skwatek Travail d'équipe pour grimper sur un mur 6 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44860 Karma: 22002 Quatre jeunes hommes travaillent en équipe pour grimper sur un mur de 5 mètres de haut.



Contribution le : Aujourd'hui 20:28:25

Mamethis Re: Travail d'équipe pour grimper sur un mur 0 #2

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 455 Karma: 656 Le plus con c'est qu'après tout ça, il faut redescendre pour récupérer le sweat… et le téléphone qui filme...

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:20