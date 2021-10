Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un crocodile attaque un gnou 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44862 Karma: 22004 Un gnou est attaqué par un crocodile en traversant la rivière Mara dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya, avec son troupeau.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





Crocodile Hunts During Wildebeest Migration || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 00:41:04

Meph974 Re: Un crocodile attaque un gnou 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 676 Karma: 396 Vu la taille du gnou il risque d'avoir un soucis pour l'avaler.

Contribution le : Aujourd'hui 03:54:38