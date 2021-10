L'excuse d'un automobiliste arrêté pour excès de vitesse

Options du sujet Imprimer le sujet

Xhaysjxuuzjzdj la dernière phrase je chiaaaale caca L'excuse d'un automobiliste arrêté par les CRS de l'autoroute pour un gros excès de vitesse.Xhaysjxuuzjzdj la dernière phrase je chiaaaale https://t.co/k3l1oeFiZV

"Je ne vais le mettre dans la merde plus qu'autre chose."



Parce que monsieur le chauffard a envie de faire caca, on oublie les gens qu'il aurait pu tuer sur sa route. Tout va bien.



J'aimerais quand même connaitre la sanction finale.

Normalement c'est suspension de permis pour 3 ans, confiscation du véhicule, 1500€ d'amende (+stage obligatoire et interdiction de conduire un 2 roues pour 3 ans même ceux sans permis)



Je me demande si le flic va être sanctionné pour avoir été clément avec lui.

La faiblesse du gendarme c'est vraiment affligeant



"- j'ai envie de faire caca.

- ah bon, bon bah circulez"



ça me rappelle quand j'étais pionne et que les élèves trouvaient des excuses bidons pour traîner ... mais là y a des vies en jeu quoi, aucun mental ce gendarme, pas fait pour ce taff. La faiblesse du gendarme c'est vraiment affligeant"- j'ai envie de faire caca.- ah bon, bon bah circulez"ça me rappelle quand j'étais pionne et que les élèves trouvaient des excuses bidons pour traîner ... mais là y a des vies en jeu quoi, aucun mental ce gendarme, pas fait pour ce taff.

Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris qu'à la fin c'était une boutade du journaliste et du gendarme.

Impossible d'être clément surtout étant filmé.

