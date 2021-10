Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Sport de haut niveau 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1115 Karma: 2218 Je comprends mieux pourquoi je n'ai jamais pratiqué.

Je n'ai ni les bras ni les abdos.



Vous navigateur est trop vieux

Homme tractions Femme grand écart anneaux

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:37

Loom- Re: Sport de haut niveau 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7538 Karma: 3237 Y en a qui s'amusent quand la salle est fermé.

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:42