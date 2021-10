Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Course-poursuite de haute volée 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13304 Karma: 8014 Une fuyard essaie d'échapper à la police en courant. Les protagonistes sont sans doute des athlètes de haut niveau car tout ça se passe à une vitesse folle ! Ils flirtent facilement avec les 5 km/h, à vue de nez.





Contribution le : Aujourd'hui 16:42:04

alfosynchro Re: Course-poursuite de haute volée 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9478 Karma: 4195 Je pense qu'à ce niveau il faut demander aux slomo guys une analyse de la situation...

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:47

nobrain Re: Course-poursuite de haute volée 1 #3

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1357 Karma: 1167 c'est juste de la police de proximité, ils sont en train de jouer a chat

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:44