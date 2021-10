Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Route molle + 2 c'est mieux qu'un 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1115 Karma: 2221 Un scootériste circule avec difficulté sur une route molle.



Vous navigateur est trop vieux

Il y a des coups de pelles qui se perdent...

Scooter homme béton frais





Un homme agressé au couteau (il est grand le couteau) se défend avec une feuille de boucher et 1 couteau (petit couteau).

! Âme sensible s'abstenir !



Vous navigateur est trop vieux



Les policiers : "Circulez, y a rien a voir... !"

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:29