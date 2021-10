Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44872 Karma: 22028

Alors qu'il fait une descente en kayak dans la rivière Sjoa en Norvège, le kayakiste Yevhenii Ivanov est bloqué sous l'eau pendant une quinzaine de secondes après avoir percuté une rive rocheuse.





15 Seconds in an Undercut Sieve in Norway (#31 Carnage for All 2018)

Contribution le : Hier 22:22:18