Venir en aide à la planète (avec un robot qui mange des détritus) #TeamSeas

Nouvelle vidéo de Mark Rober sur un des robots de l'organisation OceanCleanup :



This Robot Eats Trash #TeamSeas



Edit: ajout de quelques vidéos sur le sujet #TeamSeas :



The REAL REASON for Chain Fountain, BONUS: Ocean Clean up #TeamSeas





I Cleaned The World’s Dirtiest Beach #TeamSeas





[1374] I Lost My Voice… But This Is Important #teamseas

